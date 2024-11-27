В Херсонской области из-за аварии на линии без света остались 137 тысяч человек

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Утром в среду, 27 ноября, на линии электропередачи "Джанкой–Мелитополь" случилась авария, в результате которой было отключено электричество, без света остались 137 тысяч человек. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

Отмечается, что из-за аварии временно без света остались 172 населенных пункта в муниципальных округах Генический, Верхнерогачикский, Новотроицкий, Великолепетихский, Ивановский и Нижнесерогозский.

Отключение электричества также затронуло 40 объектов социальной значимости, которые оперативно подключили к резервным источникам питания.

К 06:00 электричество удалось восстановить в Геническом и Новотроицком округах. Однако еще 69 населенных пунктов в других округах остаются без электричества. Подчеркивается, что восстановительные работы продолжаются с максимальной скоростью.

Ранее около 150 тысяч человек остались без холодной воды в Барнауле из-за аварии на водопроводе, расположенном на пересечении Павловского тракта и Новороссийской улицы. Причиной ЧП стало повреждение запорной арматуры, из-за чего произошел выход воды. В результате под временное ограничение водоснабжения подпали жители трех районов города – Центрального, Железнодорожного и Октябрьского.