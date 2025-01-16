Два человека погибли при нападении ученика с ножом на гимназию в Словакии

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Два человека погибли после нападения 18-летнего ученика с ножом на гимназию в населенном пункте Спишска-Стара-Вес на востоке Словакии, передает портал Teraz.

Известно, что еще один находится в критическом состоянии, при этом число других раненых пока неизвестно.

Совершивший нападение скрылся с места преступления, сообщает телеканал JOJ. Полиция, в свою очередь, считает, что нападение было совершено на учительницу и двух одноклассников злоумышленника, пишет ТАСС.

В данный момент на месте происшествия дежурят несколько бригад скорой помощи и работают все экстренные службы, добавили в правоохранительных органах.

В России депутаты Госдумы тем временем приступили к разработке законопроекта о противодействии скулшутингу – вооруженным нападениям на учебные заведения. Об этом рассказал председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев.

Он пояснил, что для этого будет необходимо ввести ограничения на распространение деталей биографии преступников, мотивов их преступления, способов и причин его совершения. Он считает, что широкое освещение данных историй романтизирует преступников, из-за чего у них появляются подражатели.