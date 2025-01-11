Бастрыкин потребовал доклад по делу подростка, планировавшего теракт в Курске

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по делу подростка, которого подозревают в покушении на теракт в Курске, сообщается в телеграм-канале ведомства.

О ходе расследования и установленных обстоятельствах доложит исполняющий обязанности руководителя регионального главка СК РФ Михаил Васильченко.

"Ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", – говорится в публикации.

16-летний подросток напал на школу № 54 утром 10 января. По версии следствия, он вбежал в здание, повредил несколько стекол и хотел устроить возгорание, но бросил свою сумку и выбежал на улицу. Также он успел разбить стекла припаркованного автомобиля.

В результате нападения никто не пострадал. Правоохранители нашли в сумке два ножа и бутылку для розжига. Подозреваемый был задержан в четырех километрах от места инцидента, в СНТ "Мичуринец".

Выяснилось, что подросток ранее учился в этой школе. На допросе он сообщил, что у него нет обид и претензий к учебному заведению. Пойти на преступление, по версии уполномоченного по правам ребенка в регионе, подозреваемый мог из-за неразделенной любви.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на террористический акт.

