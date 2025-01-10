В Курской области проверят безопасность школ после нападения подростка

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

В Курской области проверят обеспечение безопасности всех школ после инцидента с подростком. Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

"Совместно с Росгвардией, УМВД, ГУ МЧС и другими структурами мы проведем проверку обеспечения безопасности всех школ. Этим вопросом займемся детально и скрупулезно", – сказал Хинштейн.

Он также добавил, что будет в том числе проведена проверка работы частной охранной организации, с которой заключены договоры на охрану школ Курска.

Как заверил глава Курской области, инцидент с подростком не означает, что все школы региона никак не защищены. Родители должны быть уверены в безопасности своих детей, подчеркнул Хинштейн.

Нападение на школу № 54 в Курске произошло утром 10 января. Мальчик зашел в здание в шляпе, балаклаве и с молотком в руках, однако остановить его охранник не смог. Юноша разбил окно в коридоре и выбежал на улицу, попутно разбив молотком стекло входной двери. В результате никто не пострадал.

В сумке подростка, которую тот скинул при выходе из учреждения, нашли два ножа и бутылку с воспламеняющейся жидкостью. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.