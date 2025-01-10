Напавший на школу в Курске заявил, что у него нет к учреждению претензий

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Подросток, задержанный за попытку поджога школы в Курске, заявил, что у него нет обид и претензий к учебному заведению. Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

Как отметила Волк, молодой человек пытался устроить возгорание на первом этаже, однако его действия предотвратили, пострадавших нет. На опубликованных кадрах подросток говорит, что не является учеником школы.

Нападение на школу № 54 в Курске произошло 10 января примерно в 08:00. По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, мальчик зашел в здание в шляпе, балаклаве и с молотком в руках, однако остановить охранник его не смог. Юноша разбил окно в коридоре и выбежал на улицу, попутно разбив молотком стекло входной двери, добавил Хинштейн.

В сумке подростка, которую тот скинул при выходе из учреждения, нашли два ножа и бутылку с воспламеняющейся жидкостью. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.