СК возбудил дело в отношении напавшего на школу в Курске

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Следственный комитет РФ по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который напал на школу № 54 в Курске. Об этом сообщает ведомство в телеграм-канале.

Сотрудники СК проводят осмотр школы и другие действия, которые помогут установить обстоятельства произошедшего, уточнили в пресс-службе.

По версии ведомства, подросток разбил молотком стекло автомобиля, который был припаркован рядом со школой. После этого напавший пошел к образовательному учреждению и повредил его двери. Предварительно, он собирался устроить возгорание в здании.

Юноша напал на школу примерно в 08:00 10 января. Подросток зашел в здание в шляпе, балаклаве и с молотком в руках, а охранник на входе в учебное заведение его остановить не смог.

В сумке, которую он скинул при выходе из школы, обнаружили два ножа и бутылку с воспламеняющейся жидкостью. В результате инцидента никто не пострадал, а само ЧП прошло менее чем за две минуты.

Вскоре подозреваемого задержали в четырех километрах от СНТ "Мичуринец". Его личность также была установлена. Нападавший 2008 года рождения ранее учился в школе № 54. На данный момент он передан для беседы со специалистами, однако ранее под внимание психологов и полиции он не подпадал.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что провел разговор с директором учебного заведения, председателем городского комитета образования, охранником школы, который, по словам Хинштейна, не смог ответить на необходимые вопросы по ситуации.