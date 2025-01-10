Подросток, напавший на школу в Курске, подозревается в покушении на теракт

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Против подростка, который напал на одну из школ в Курске, возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 205 УК РФ ("Покушение на террористический акт"). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по Курской области.

По словам собеседника агентства, подросток находится в статусе подозреваемого.

16-летний подросток напал на школу № 54 утром 10 января. По версии следствия, он вбежал в здание, повредил несколько стекол и хотел устроить возгорание в здании, но бросил свою сумку и выбежал на улицу, уверены в СК. Также он успел разбить стекла припаркованного автомобиля.

В результате нападения никто не пострадал. Правоохранители нашли в сумке два ножа и бутылку для розжига. Подозреваемый был задержан в 4 километрах от места инцидента, в СНТ "Мичуринец".

Выяснилось, что подросток ранее учился в этой школе. На допросе он сообщил, что у него нет обид и претензий к учебному заведению. Пойти на преступление, по версии уполномоченного по правам ребенка в регионе, подозреваемый мог из-за неразделенной любви.

