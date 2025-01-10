Омбудсмен Листопадова: подросток мог напасть на школу в Курске из-за неразделенной любви

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Напавший на школу в Курске подросток мог пойти на преступление из-за неразделенной любви. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталья Листопадова.

"Уже он рассказывает (на допросе. – Прим. ред.), что он готовился. Видно, толчком послужила такая неразделенная любовь", – приводит РИА Новости слова Листопадовой.

Нападение на школу № 54 в Курске произошло утром 10 января. Мальчик зашел в здание в шляпе, балаклаве и с молотком в руках, однако остановить его охранник не смог. Юноша разбил окно в коридоре и выбежал на улицу, попутно разбив молотком стекло входной двери. В результате никто не пострадал.

В сумке подростка, которую тот скинул при выходе из учреждения, нашли два ножа и бутылку с воспламеняющейся жидкостью. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Также в Курской области после произошедшего проверят обеспечение безопасности школ. В том числе будет проведена проверка работы частной охранной организации.