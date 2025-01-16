Возбуждено уголовное дело в связи с предотвращением нападения на школу в Реутове

Фото: Следственный комитет РФ

В связи с предотвращением нападения на школу в подмосковном Реутове возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство образования региона.

До этого в Сети распространилась информация о том, что в Реутове десятиклассник планировал устроить теракт в школе, однако силовикам удалось его предотвратить.

"Ведутся следственные действия. Усилены меры антитеррористической безопасности во всех образовательных организациях", – подчеркнул собеседник агентства.

Ранее на юго-западе Москвы 12-летняя девочка скатилась с горки на ледянке и попала под колеса машины. Инцидент произошел во дворе дома на улице Айвазовского. На придомовую дорогу девочка выехала из-за того, что горка была необорудованная.

В результате ребенка госпитализировали. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.