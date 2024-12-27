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27 декабря, 13:55

Происшествия

Ребенок погиб под колесами поезда на станции Лось Ярославского направления МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Несовершеннолетний погиб на железной дороге в районе станции Лось Ярославского направления МЖД. О происшествии сообщается в телеграм-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"По предварительным данным, несовершеннолетний находился в наушниках и не обратил внимания на приближающийся поезд, несмотря на поданные звуковые сигналы и экстренное торможение машиниста", – уточняется в публикации.

Специалисты осмотрели место происшествия и запланировали провести ряд экспертиз.

Ранее электропоезд насмерть сбил несовершеннолетнюю девушку у станции Голицыно Белорусского направления МЖД. Инцидент произошел 16 декабря. Расследуется уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.

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