02 августа, 16:04Происшествия
Поезд сбил женщину и ребенка на станции Марк в Москве
Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"
Поезд сбил женщину с ребенком на станции Марк Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщает пресс-служба столичной межрегиональной транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел днем 2 августа. В пресс-службе магистрали уточнили Агентству "Москва", что женщина и ребенок пытались перейти железнодорожные пути перед приближающимся поездом на запрещающий сигнал светофора. Оба получили травмы в результате происшествия.
Из-за этого инцидента поезда Савеловского направления в сторону области курсировали с отклонением от расписания. В МЖД призвали соблюдать правила безопасности на железной дороге, в том числе переходить пути только на зеленый свет и держать детей за руку.
Прокуратура, в свою очередь, установит причины произошедшего и проведет проверку соблюдения требований закона о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Ранее женщина, которая шла вдоль железнодорожных путей с включенным на громкую связь телефоном и не услышала приближающийся поезд, пострадала в результате наезда электровоза в Ярославле. Машинист подавал сигналы, однако избежать столкновения не удалось. Ее госпитализировали.
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