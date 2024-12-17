Электричка насмерть сбила девушку у станции Голицыно в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "360.ru Одинцово"

Электропоезд насмерть сбил несовершеннолетнюю девушку у станции Голицыно Белорусского направления МЖД, пишет пресс-служба западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Трагедия произошла 16 декабря. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека").

"Следователем <...> проведен осмотр места происшествия, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех причин, условий и обстоятельств произошедшего", – сообщает телеграм-канал.

Ранее следователи завели уголовное дело по факту гибели другой несовершеннолетней под колесами поезда в Подмосковье. Все случилось 4 декабря на перегоне железнодорожных станций Назарьево – Павловский Посад Горьковского направления.

