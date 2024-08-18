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18 августа, 23:07

Происшествия

Девочка попала под электричку на перегоне "Бескудниково" – "Марк"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несовершеннолетняя девочка попала под электричку на перегоне между станциями "Бескудниково" – "Марк" Савеловского направления МЖД, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Как отмечают в ведомстве, пострадавшая с травмой головы и переломами была доставлена в медицинское учреждение. Ей оказывается вся необходимая помощь.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Сейчас проводится осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий.

Поезд сбил женщину с ребенком на станции "Марк" 2 августа. Они пытались перейти железнодорожные пути перед приближающимся поездом на запрещающий сигнал светофора. Оба получили травмы в результате происшествия.

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