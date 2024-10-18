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Отвлекшийся на телефон аргентинец едва не столкнулся с поездом. О происшествии сообщает The Indian Express

Мужчина приближался к железной дороге в наушниках, смотря в телефон. Он заметил приближающийся поезд, когда уже начал пересекать пути. В последний момент он успел отскочить назад, в результате состав задел его только по касательной. Мужчина получил небольшие ссадины.

Запись с камер видеонаблюдения распространилась в Сети. Пользователи сошлись во мнении, что мужчина чудом остался жив. Некоторые, комментируя происходящее, раскритиковали стоявшую рядом женщину, которая не остановила мужчину.

Ранее женщина выжила после наезда электровоза в Ярославле. В МВД отметили, что 35-летняя женщина шла вдоль железнодорожных путей с включенным на громкую связь телефоном и не услышала приближающийся поезд, хотя машинист подавал сигналы. В результате избежать столкновения не удалось.

