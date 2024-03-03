Поезд насмерть сбил подростка на перегоне между Ленинская-Калинина

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Подросток попал под поезд в Московской области, мальчик погиб. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Как сообщает ведомство, на перегоне между станциями Павелецкого направления Московской железной дороги Ленинская и Калинина был насмерть сбит подросток 2007 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена").

Отмечается, что следователь осмотрел место происшествия. В настоящее время организован комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее поезд насмерть сбил троих человек возле железнодорожной станции Рижская в Москве. Происшествие случилось на перегоне Каланчевская-Рижская.