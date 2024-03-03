03 марта, 13:55Происшествия
Поезд насмерть сбил подростка на перегоне между Ленинская-Калинина
Фото: 123RF/humannet
Подросток попал под поезд в Московской области, мальчик погиб. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
Как сообщает ведомство, на перегоне между станциями Павелецкого направления Московской железной дороги Ленинская и Калинина был насмерть сбит подросток 2007 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена").
Отмечается, что следователь осмотрел место происшествия. В настоящее время организован комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее поезд насмерть сбил троих человек возле железнодорожной станции Рижская в Москве. Происшествие случилось на перегоне Каланчевская-Рижская.
Читайте также
- Два человека попали под электричку на станции МЖД Лосиноостровская
- Поезд сбил человека на путях Ярославского направления МЖД в Мытищах