Поезд сбил человека на путях Ярославского направления МЖД в Мытищах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Электричка Москва – Пушкино насмерть сбила человека на станции Тайнинская Ярославского направления МЖД. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на управление на транспорте МВД РФ по ЦФО.

"На станции "Тайнинская" Ярославского направления электропоездом сообщением Москва – Пушкино смертельно травмирован мужчина 1988 года рождения", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства происшествия. Пассажиров призвали соблюдать правила поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Ранее на станции "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии столичного метро человек погиб, упав под прибывающий поезд. Из-за инцидента на участке от "Партизанской" до "Курской" в сторону центра временно не было движения.

