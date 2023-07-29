Пассажир погиб после падения под поезд на станции метро "Электрозаводская" в Москве

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Пассажир погиб после падения под поезд на станции метро "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы.

"На станции "Электрозаводская" под поезд упал мужчина, он получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте. Выясняются обстоятельства произошедшего", – отмечается в сообщении.

Уточняется, что на станции "Электрозаводская" специалисты отключили напряжение контактного рельса. В связи с этим временно не было движения поездов от "Партизанской" до "Курской" в сторону центра.

По данным Дептранса Москвы, движение на Арбатско-Покровской линии сейчас осуществляется в соответствии с графиком.

Ранее столичный Дептранс сообщил о сбое в движении поездов на восточной части Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена.

До этого человек погиб, упав на жесткие пути на станции "Парк культуры" Сокольнической линии московского метро. По факту этого происшествия специалисты проводят проверку.

Интервалы движения поездов были увеличены на Большой кольцевой линии метро Москвы