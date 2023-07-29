Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Сбой произошел в движении поездов на участке Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, передает столичный Дептранс.

"На восточном участке Арбатско-Покровской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", – уточнили в телеграм-канале ведомства.

Немногим позже в Дептрансе добавили, что движение поездов начали вводить в график. Однако о состоянии человека информация не уточнялась.

Ранее поезда временно не ходили от станции "Нагорная" до "Серпуховской" на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена из-за человека на путях. Отмечалось, что в обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами.

До этого в одном из поездов на Калужско-Рижской линии столичного метрополитена произошло запыление кондиционера, в связи с чем пассажиры были высажены на станции "ВДНХ".

В связи с произошедшим состав был убран с линии для проведения проверки, а несколько следовавших за ним поездов снижали скорость или останавливались для соблюдения интервала.

Поезда "Москва-2020" будут курсировать на Кольцевой и Большой кольцевой линиях