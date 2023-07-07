Пассажиров метро высадили на станции "ВДНХ" из-за запыления кондиционера в поезде

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В одном из поездов на Калужско-Рижской линии столичного метрополитена произошло запыление кондиционера, в связи с чем пассажиры были высажены на станции "ВДНХ". В настоящее время движение поездов на линии осуществляется в штатном режиме, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Поезд, следовавший в сторону станции "Алексеевская", совершил вынужденную остановку на "ВДНХ", после чего пассажиров попросили выйти. В связи с произошедшим состав был убран с линии для проведения проверки, а несколько следовавших за ним поездов снижали скорость или останавливались для соблюдения интервала.

"Сразу после высадки поезда продолжили курсировать в нормальном режиме", – подчеркнули в пресс-службе.

До этого в ряде телеграм-каналов появлялась информация, что на Калужско-Рижской линии произошло задымление, однако представители метрополитена Москвы заявили, что данные сообщения не соответствуют действительности.

Ранее сообщалось о сбое, произошедшем на Замоскворецкой линии метро из-за человека на путях. Движения не было от "Автозаводской" до "Орехова". Позже его восстановили и ввели в график.

