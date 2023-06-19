На Таганско-Краснопресненской линии были временно увеличены интервалы движения поездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии были временно увеличены интервалы движения поездов. Об этом сообщает Дептранс в своем телеграм-канале.

Причиной стал человек на путях. В настоящее время движение вводится в график.

Позже в департаменте сообщили, что поезда следуют по указанному участку в соответствии с графиком.

Ранее сообщалось, что на участке от станции "Ховрино" до "Сокола" Замоскворецкой линии не было движения поездов из-за человека на путях. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.



В экстренных службах уточнили, что это было связано с женщиной, которая упала на пути на станции "Речной вокзал". Позже движение ввели в график.

Подобный случай произошел 16 июня. Сообщалось об увеличении интервалов между поездами, следующими по часовой стрелке на Большой кольцевой линии столичного метро, это было связано с человеком на путях. Позже движение было восстановлено.

Интервалы движения поездов были увеличены на Большой кольцевой линии метро Москвы