Сбой произошел в движении поездов на участке Серпуховско-Тимирязевской линии

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поезда временно не ходили от станции "Нагорная" до "Серпуховской" на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена из-за человека на путях. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Согласно информации, в обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами.

Позже столичный Дептранс сообщил о восстановлении и введении в график движения поездов.

До этого в одном из поездов на Калужско-Рижской линии столичного метрополитена произошло запыление кондиционера, в связи с чем пассажиры были высажены на станции "ВДНХ".

В связи с произошедшим состав был убран с линии для проведения проверки, а несколько следовавших за ним поездов снижали скорость или останавливались для соблюдения интервала.

Ранее сообщалось о сбое, произошедшем на Замоскворецкой линии метро из-за человека на путях. Движения не было от "Автозаводской" до "Орехова". Позже его восстановили и ввели в график.

Поезда "Москва-2020" будут курсировать на Кольцевой и Большой кольцевой линиях