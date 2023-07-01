Движение поездов на Замоскворецкой линии метро восстановили

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Движение на Замоскворецкой линии восстановлено и вводится в график. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Ранее сообщалось, что на участке Замоскворецкой линии произошел сбой в движении поездов из-за человека на путях. Не было движения поездов от "Автозаводской" до "Орехово".

До этого интервалы движения поездов были увеличены на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии. Причиной этого тоже стал человек на путях.