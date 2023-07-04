12:22Происшествия
Мужчина разбил створку турникета на станции метро "Курская"
Отмечается, что сначала пассажир, не оплачивая проезд, раздвинул входные створки и прошел сам. Затем он решил вернуться, чтобы помочь таким же образом пройти входившим в метро девушкам. Мужчина взялся за обе створки руками и приложил силу, однако в этот момент одна из них разбилась.
Теперь нарушителю грозит уголовная ответственность по статье о вандализме. В прокуратуре уточнили, что свою вину мужчина признал.
Ранее на станции метро "Первомайская" мужчина пытался тараном пройти через турникет, ударив по одной из створок локтем, в результате чего та разбилась. Его обязали возместить ущерб.
Мужчина разбил ногой турникет в московском метро и попал на видео
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