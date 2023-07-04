Мужчина разбил створку турникета на станции метро "Курская"

На станции метро "Курская" Кольцевой линии метро Москвы 28-летний мужчина руками сломал одну из стеклянных створок турникета. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Отмечается, что сначала пассажир, не оплачивая проезд, раздвинул входные створки и прошел сам. Затем он решил вернуться, чтобы помочь таким же образом пройти входившим в метро девушкам. Мужчина взялся за обе створки руками и приложил силу, однако в этот момент одна из них разбилась.

Теперь нарушителю грозит уголовная ответственность по статье о вандализме. В прокуратуре уточнили, что свою вину мужчина признал.

Ранее на станции метро "Первомайская" мужчина пытался тараном пройти через турникет, ударив по одной из створок локтем, в результате чего та разбилась. Его обязали возместить ущерб.



Мужчина разбил ногой турникет в московском метро и попал на видео