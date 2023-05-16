Мужчина ударил девушку после замечания за безбилетный проезд на станции "Новокузнецкая"

Фото: Прокуратура Москвы

47-летний мужчина, который не захотел оплачивать проезд, прошел за 28-летней девушкой через турникет на станции метро "Новокузнецкая", а после замечания в свой адрес ударил ее. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"В ответ на сделанное женщиной замечание злоумышленник с силой ударил пострадавшую ногой. Затем, уже находясь в вагоне электропоезда, он ударил женщину рукой по лицу", – говорится в сообщении.

Девушке пришлось обратиться к врачам за помощью, у нее зафиксировали телесные травмы. Отмечается, что прокуратура Московского метрополитена взяла на контроль вопрос привлечения злоумышленника к уголовной ответственности по статье "Побои".

Ранее сообщалось, что мужчина разбил левую створку турникета на станции метро "Киевская". По информации прокуратуры, он сделал это намеренно, не желая оплачивать проезд. Похожая ситуация произошла в вестибюле станции метро "Юго-Восточная", где другой злоумышленник ударил по входной двери, разбив ее.