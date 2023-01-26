Прокуратура Петербурга начала проверку после обнаружения на улице замерзающего младенца

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга организовала проверку по факту обнаружения оставленной без присмотра коляски с ребенком. Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Коляску с ребенком обнаружили на остановке на пересечении Шуваловского и проспекта Авиаконструкторов. Мать малыша в состоянии алкогольного опьянения спала неподалеку.

Как сообщил источник издания, у женщины есть еще двое детей. Из-за лишения ее и бывшего супруга родительских прав дети находятся под опекой бабушки. В настоящее время женщина проживает с новым партнером.

Глава Следственного комитета РФ Александр Быстрыкин также заинтересовался ситуацией. Он поручил доложить об обстоятельствах происшествия.

До этого выяснилось, что 23-летняя жительница Обнинска месяц хранила в кладовке тело погибшего сына. Мальчик погиб в результате болезни, причиной которой стало редкое кормление. Труп ребенка обнаружили родственники девушки. Теперь ей грозит до 20 лет тюрьмы.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!