СК попросит суд арестовать женщину, бросившую новорожденную дочь в подъезде на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте женщины, обвиняемой в покушении на убийство новорожденной дочери на юге столицы, сообщает Агентство "Москва".

10 декабря девочку возрастом около семи дней обнаружили жители дома на Паромной улице. Ребенка поместили в медицинское учреждение. Сейчас младенец находится под наблюдением врачей, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Мать новорожденной оперативно установили и задержали. Ей предъявили обвинение. В ходе допроса женщина полностью признала свою вину. Она рассказала следователю, что оставила дочь из-за отсутствия возможности воспитывать и обеспечивать ее.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка".

Ранее сообщалось, что ребенок, завернутый в одеяло, лежал на лестничной клетке первого этажа в подъезде жилого дома. Личность матери ребенка быстро установили. Это ранее судимая за оставление своего ребенка в опасности женщина 1981 года рождения.

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