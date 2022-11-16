Суд дал 1,5 года москвичке, выбросившей новорожденного в мусоропровод

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Бутырский районный суд приговорил к 1,5 года колонии-поселения женщину, выбросившую в мусоропровод свою новорожденную дочь, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

43-летнюю Марину Барышникову признали виновной в покушении на убийство новорожденного ребенка. В настоящее время над девочкой и старшим сыном осужденной 2017 года рождения установлена опека.

Новорожденную девочку нашли в одном из жилых домов на северо-востоке Москвы 14 апреля. Уполномоченный по правам ребенка Ольга Ярославская рассказала, что у нее не было серьезных травм.

В ходе допроса мать ребенка признала вину. Она рассказала, что родила девочку в ванной комнате, после чего завернула ее в полотенце и положила в полиэтиленовый пакет, после чего выбросила его в мусоропровод с 9-го этажа.

Кто отец, женщина не знает. На учет по беременности и родам в медицинскую организацию она не вставала. Она вела маргинальный образ жизни и злоупотребляла алкоголем.

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