Фото: mosobl.sledcom.ru

Следствие возбудило дело после убийства 9-летнего мальчика в Балашихе, сообщается на официальном сайте Следственного комитета Российской Федерации

по Московской области.

Уголовное дело возбудили по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ.

В ведомстве отметили, что вечером 4 февраля 2023 года 47-летний сосед по коммунальной квартире в состоянии алкогольного опьянения показал ребенку боевые приемы с использованием ножей. Действия мужчины привели к смертельному ранению.

"В настоящее время мужчина задержан, его допрашивает следователь. Выясняются все обстоятельства произошедшего", – отметили в ведомстве.

В следствии уточнили, что мальчик проживал с отцом, так как его мать была лишена родительских прав. В органы профилактики направлена проверка на предмет надлежащего исполнения обязанностей по осуществлению контроля за неблагополучной семьей.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу. На данный момент допрашиваются родственники и соседи. Кроме того будут допрошены должностные лица органов профилактики, запрошены документы, регламентирующие их деятельность.

Ранее сообщалось, что в городе Волжском возбудили уголовное дело против 41-летней местной жительницы, оставившей пятилетнего сына одного.

Мальчик выпал из окна третьего этажа в четверг, 2 февраля. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. О случившемся в полицию сообщили очевидцы, которые увидели ребенка, лежащего возле дома по улице Машиностроителей.

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