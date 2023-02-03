Соседка раскрыла подробности убийства отцом двоих детей в Уфе

Фото: СУ СК РФ по Республике Башкортостан

Во время убийства отцом двоих своих несовершеннолетних детей в Уфе соседка слышала грохот и крики. Об этом сообщает телеканал "360".

Женщина рассказала, что кто-то в соседней квартире упал на пол и кричал. При этом она слышала как детские голоса, так и женские.

"Я слышала грохот. Не поняла даже, что над нами. Я думала, что где-то выше. Я еще удивилась: на каком же этаже дерутся", – отметила пенсионерка.

По ее словам, через некоторое время все успокоилось, но после кто-то начал сильно стучать в дверь. Она подчеркнула, что стучали довольно долго.

Семью женщина охарактеризовала как положительную. Она указала, что на соседей было приятно смотреть.

"Детки всегда хорошие, спокойные. Я не понимаю, что могло случиться", – добавила пенсионерка.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Башкортостан Ольга Панчихина пообещала, что выжившим матери и ее 10-летней дочери окажут психологическую помощь. Об этом сообщает "Газета.ру".

По ее словам, супруга подозреваемого и его дочь получили большое потрясение. Панчихина добавила, что такое всегда сложно и трудно пережить.

"Уже подключились и органы опеки, и наше министерство семьи, и различные муниципальные органы. Для мамы это огромное горе, для всех родственников тоже", – указала омбудсмен.

Она отметила, что выжившим окажут всестороннюю помощь. Кроме того, в причинах произошедшего уже начали разбираться правоохранительные органы.

Панчихина рассказала, что девочка остается с матерью. Семью омбудсмен назвала хорошей, отметив, что она не состояла ни в каких комиссиях. По ее словам, дети хорошо учились в школе.

"Сейчас ведутся следственные действия. Давайте дадим возможность компетентным органам провести все моменты. Всей семье, всем родным и близким, ребятам-одноклассникам, всей школе – огромные соболезнования", – заключила Панчихина.

Мужчина убил двоих сыновей 13 и 7 лет около 05:00 (03:00 по московскому времени) 3 февраля. Происшествие случилось в квартире семьи в Уфе.

После двойного убийства отец детей покончил жизнь самоубийством. При этом жена подозреваемого вместе с 10-летней дочерью успели покинуть жилище, благодаря чему им и удалось выжить.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!