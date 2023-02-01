В Тульской области задержали отчима, убившего ребенка за мокрый пол в ванной

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Полиция Тульской области задержала мужчину, который избил своего семилетнего пасынка за мокрый пол в ванной. В результате полученных травм ребенок скончался. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что инцидент произошел в поселке Скуратово 31 января. Отчима разозлило, что ребенок оставил мокрый пол. Мужчина избил мальчика до смерти.

В среду, 1 февраля, он сбежал из дома. Мать погибшего обратилась к правоохранителям. В результате оперативных действий полиции мужчину удалось поймать. Против него было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Следователи намерены выяснить все обстоятельства происшествия.

Ранее дело возбудили по факту истязания ребенка отчимом на юго-западе Москвы. В январе мальчик поступил в столичную больницу с телесными повреждениями, которые привели к ампутации нескольких пальцев.

Следствие установило, что мальчик жил в семье с отчимом. На почве неприязни мужчина постоянно физически и морально причинял вред ребенку.

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