26 января, 21:40Происшествия
Дело возбудили по факту истязания ребенка отчимом на юго-западе Москвы
Фото: телеграм-канал "Столичный СК"
Дело возбудили по факту истязания ребенка отчимом на юго-западе Москвы, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.
"В январе 2023 года в медучреждение Москвы поступил малолетний мальчик с множественными телесными повреждениями, которые привели к ампутации нескольких пальцев", – заявили в ведомстве.
Следствие установило, что мальчик жил в семье с отчимом. На почве неприязни мужчина постоянно физически и морально причинял вред ребенку.
На данный момент следствие собирает и закрепляет доказательную базу. Отчим ребенка доставлен в подразделение ведомства, позже будет доставлена мать мальчика. Расследование будет продолжено.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело на треш-блогера за издевательства над ребенком в Омской области. В состоянии алкогольного опьянения женщина курила при грудном ребенке, а также поила его спиртным и издевалась над ним.
По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по статье 156 Уголовного кодекса РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних").
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