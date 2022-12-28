Суд арестовал жительницу Екатеринбурга, убившую троих детей

Фото: СК РФ

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца женщину, которая убила троих своих детей. Об этом сообщает ТАСС.

"Избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 26 февраля", – огласила решение судья.

Против женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии").

Обвиняемая признала свою вину частично. Злоумышленница рассказала, что до случившегося приняла наркотики.

Об убийстве двух мальчиков 10 и 15 лет, а также пятимесячной девочки в Екатеринбурге стало известно 26 декабря.

В записке, обнаруженной в квартире 37-летней женщины, она назвала отца убитых детей "сатаной во плоти". Также женщина написала, что ее 10-летний сын "умирает от беса полуденного", 15-летний страдает от "блуда и гордыни", а пятимесячная дочь "укушена змием-искусителем".

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