Соседи рассказали о семье из Екатеринбурга, в которой мать убила троих детей

26 декабря в Екатеринбурге мать убила двоих сыновей и дочку: она утверждала, что в детей вселились бесы. Женщине уже предъявлено обвинение, ей предстоит психиатрическая экспертиза. Подробнее – в материале Москвы 24.



Страшные записки

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Убийство произошло в многоквартирном доме на улице Баженова в Екатеринбурге. По данным регионального ГУ МВД, 37-летняя Анастасия, находящаяся в декретном отпуске, убила сыновей 10 и 15 лет и пятимесячную дочь.

По предварительной информации, мать сама оповестила родственников о случившемся по СМС, после чего те уже вызвали полицию. Когда сотрудники зашли в квартиру, женщина якобы лежала с телами мертвых детей на кровати.

По данным СМИ, женщина задушила детей с помощью пояса от халата. Кроме того, были обнародованы две записки, которые, предположительно, были найдены на месте преступления. В них Анастасия объяснила мужу и родственникам мотивы поступка.

"Мне пришлось убить детей, потому что я умираю от беса полуденного. В тебя водворился Сатана. Сыновья поражены бесом, блудом и гордыней. Дочь укусил Змей-искуситель", – написала она.

Женщина продолжила, что спасла детей от страшного будущего и "они уже в раю". "Весь город наполнен бесами. Начался апокалипсис", – говорится в письме, при этом своего мужа Анастасия называет "сатаной во плоти".

В анализах женщины нашли следы наркотического вещества, утверждают местные издания. Как сообщили в СК РФ по Свердловской области, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более малолетних", матери уже предъявлено обвинение. Кроме того, ей проведут судебно-психиатрическую экспертизу. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял расследование на контроль.

К работе подключился и уполномоченный по правам ребенка региона Игорь Мороков. Омбудсмен в разговоре с ТАСС уточнил, что будет проведена беседа со всеми, кто был в контакте с семьей. "Будем уточнять, были ли какие-то маркеры, которые говорили о том, что это может произойти. Сейчас главное – это расследование", – отметил он.

Отец убитых детей – бывший сотрудник силовых органов на пенсии. Известно, что семья переехала в Екатеринбург в 2018 году из Верхнего Уфалея Челябинской области. Предположительно, во время трагедии мужчина находился в родном городе.

Молитвы и крики из-за стены

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Отец обвиняемой Владимир в беседе с e1.ru рассказал, что супруги были очень религиозными и накануне ЧП он был обеспокоен состоянием дочери и зятя.





Владимир отец обвиняемой Настя и Слава выбивали друг из друга бесов. Когда Слава приехал в Уфалей, то я заметил у него синяк. Мы с ним таскали мебель. И вдруг он отказался: "Это гробы, это гробы, я не понесу". В подъезде пришлось оставить шкафы – прямо такая истерика.

Мужчина признался, что рекомендовал дочери показать мужа психиатру. "Я просил Настю немедленно показать его врачам. Она только говорила: "Я со Славой, я со Славой". Она была как будто зомбированная", – отметил он.

Однако соседи в беседе с журналистами описали семью как положительную и адекватную, без вредных привычек: мать часто гуляла с коляской во дворе, старший сын занимался спортом.

"Абсолютно адекватные родители. У нее старший сын спортом занимался и помогал всегда, всегда все делал. Мы все в шоке. У мужа машина есть, он всегда сыновей возил и на спорт и забирал, и про учебу разговаривали, он такой общительный. Ребенок просто умничка был", – рассказала соседка Екатерина.

При этом она утверждает, что вечером 25 декабря, накануне трагедии, из квартиры семьи были слышны крики.





Екатерина соседка Там были стуки сильные вообще, что-то типа как изгоняли кого-то. Я думала, что за сатанинские крики там. Кричали: "Прекрати, прекрати!" Мы хотели вызвать полицию, но я думала ругань. Потом все притихло, думаю, ну ладно, поругались и поругались.

Другой сосед утверждал, что накануне ЧП слышал молитвы из-за стены.

"Меня это удивило. Посреди дня молитвы всей семьей читали. Я пришел домой уставший и лег спать. Их молитвы меня не напрягали. Но это было странно", – отметил он в беседе с "Комсомольской правдой Екатеринбург"

Кроме того, друг одного из убитых мальчиков рассказал журналистам, что накануне происшествия обвиняемая якобы застукала сына с электронной сигаретой. При этом подросток добавил, что его товарищ не конфликтовал с родителями.