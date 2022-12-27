На водителя, сбившего бабушку с тремя детьми в Краснодаре, завели уголовное дело

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На водителя, сбившего в Краснодаре бабушку с тремя детьми, завели уголовное дело, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской полиции.

Авария произошла 26 декабря. Водитель BMW сбил бабушку с тремя внуками на пешеходном переходе. После инцидента председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело руководителю следственного управления по Краснодарскому краю Андрею Маслову.

"В отношении 31-летнего виновника дорожно-транспортного происшествия на улице Просторной следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью")", – сообщили в полиции.

Водителю грозит до двух лет лишения свободы. На время проведения следствия мужчину отпустили под подписку о невыезде.

В отделе пропаганды ГИБДД по Краснодарскому краю сообщили, что в результате аварии трехлетняя девочка направлена на стационарное лечение, а шестилетний мальчик – на амбулаторное.

В Следственном комитете отметили, что ход и результаты расследования будут поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что в Йошкар-Оле проводится процессуальная проверка после ДТП с участием троллейбуса и микроавтобуса, в результате которого пострадали 14 человек. Прокуратура республики организовала проверку, в ходе которой специалисты дадут оценку соблюдению требований закона о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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