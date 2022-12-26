Водитель в Краснодаре сбил на "зебре" бабушку с тремя внуками

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Водитель на BMW сбил женщину с тремя детьми на пешеходном переходе в Краснодаре, сообщает РИА Новости.

Двоих детей госпитализировали. Речь идет о девочке трех лет и мальчике шести лет. У последнего перелом правой кисти. По данным правоохранителей, за рулем был 31-летний водитель. Женщина приходится пострадавшим детям бабушкой. По факту ДТП проводится проверка.

В Сети появились кадры с камеры видеонаблюдения. На них видно, как женщина с тремя детьми переходит дорогу по зебре, справа появляется машина и наезжает на них.

Ранее автоцистерна Mercedes с нефтепродуктами съехала в кювет и опрокинулась на трассе в Пермском крае. Погибших и пострадавших в результате аварии нет.

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