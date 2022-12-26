Разлив нефтепродуктов произошел на трассе под Пермью после опрокидывания автоцистерны

Фото: 59.mchs.gov.ru

Автоцистерна Mercedes с нефтепродуктами съехала в кювет и опрокинулась на трассе в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

По данным ведомства, авария произошла в воскресенье вечером в районе деревни Устиново. К месту ЧП направлены представители ГИБДД, противопожарной службы, регионального управления автодорогами, центра обеспечения безопасности и администрации Пермского муниципального округа.

В МЧС уточнили, что предварительная площадь разлива нефтепродуктов составляет 10 квадратных метров. Погибших и пострадавших в результате аварии нет. Угроза окружающей среде отсутствует.

Ранее сообщалось, что в Якутии нефтепродукты попали в озеро Липпетях в результате опрокидывания бензовоза. Авария произошла в Чурапчинском районе республики.

До этого на нефтебазе в Нижегородской области загорелись семь бензовозов с дизельным топливом. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

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