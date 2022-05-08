На дороге Джубга – Сочи перевернулся бензовоз. На Новомихайловском перевале водитель Volvo с прицепом не справился с управлением на повороте.

Автомобиль опрокинулся и произошел разлив нефтепродуктов. Движение на трассе перекрыто в обе стороны. На месте работают оперативные службы. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.