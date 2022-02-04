Бензовоз опрокинулся на съезде с внутренней стороны 43-го км МКАД

05:43
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На съезде с внутренней стороны 43-го километра МКАД на улицу Академика Варги опрокинулся бензовоз. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
Из-за аварии съезд временно перекрыт. На месте работают оперативные службы города.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и двое пострадали в результате столкновения фуры с автокраном на Дмитровском шоссе в Подмосковье.
Авария произошла в районе деревне Базарово в Дмитровском городском округе. Фура задела автокран, в люльке которого работали люди. Погибший и пострадавшие были рабочими.
До этого два человека пострадали в аварии с участием трех автомобилей на внешней стороне 102-го километра МКАД. Авария произошла в районе национального парка "Лосиный остров".
Бензовоз опрокинулся на 43-м километре МКАД
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