Два человека пострадали в аварии на МКАД у нацпарка "Лосиный остров"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека пострадали в аварии, которая произошла в районе национального парка "Лосиный остров". Об этом сообщает Агентство "Москва".

"На внешней стороне 102 километра МКАД произошло столкновение трех автомобилей, в результате ДТП два человека пострадали", – сообщил собеседник информагентства в правоохранительных органах.

По информации источника, один из пострадавших в тяжелом состоянии из-за травматической ампутации ноги.

На месте происшествия работают оперативные службы столицы.