Два человека пострадали в аварии на МКАД у нацпарка "Лосиный остров"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Два человека пострадали в аварии, которая произошла в районе национального парка "Лосиный остров". Об этом сообщает Агентство "Москва".
"На внешней стороне 102 километра МКАД произошло столкновение трех автомобилей, в результате ДТП два человека пострадали", – сообщил собеседник информагентства в правоохранительных органах.
По информации источника, один из пострадавших в тяжелом состоянии из-за травматической ампутации ноги.
На месте происшествия работают оперативные службы столицы.