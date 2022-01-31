Движение восстановили на Варшавском шоссе после ДТП

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Движение осуществляется в штатном режиме на Варшавском шоссе после произошедшей там аварии. Об этом информирует департамент транспорта Москвы в официальном телеграм-канале.

Ранее на участке у развязки с Симферопольским шоссе столкнулись несколько машин. Движение оказалось затруднено в сторону центра города.

"Движение на данном участке восстановлено в полном объеме", – подтвердили в Дептрансе.

ДТП случилось в районе дома 167Б, строение 2. О пострадавших в результате произошедшего не сообщалось.