Несколько машин столкнулись на Варшавском шоссе

Фото: Москва 24

Авария произошла на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в официальном телеграм-канале.

ДТП случилось в районе дома 167Б, строение 2, у развязки с Симферопольским шоссе. Там столкнулись несколько машин.

"Затруднено движение в сторону центра", – предупредили в Дептрансе.

Ранее смертельное ДТП произошло на Каширском шоссе в Подмосковье. Авария случилась на 73-м километре дороги.

Как сообщили в полиции, в результате случившегося погиб один человек.