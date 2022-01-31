Один человек погиб в аварии на Каширском шоссе в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Смертельное ДТП произошло на Каширском шоссе в Подмосковье. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные областного главка МВД.

По информации полицейских, авария случилась в воскресенье, 30 января, в 18:30. ДТП произошло на 73-м километре дороги.

"В результате ДТП один человек погиб", – заявили в МВД.

Там добавили, что еще трое пострадавших получили различные травмы. Они были доставлены в больницу, информации об их состоянии нет.

Причины аварии в данный момент выясняются.

Ранее ДТП с участием двух машин произошло на 39-м километре МКАД. В результате аварии пострадали три человека, один из которых – ребенок.