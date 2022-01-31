Грузовик перевернулся на ТТК в Москве

Крупная авария произошла на ТТК

ДТП с участием грузовика произошло на 2-й Рыбинской улице на внутренней стороне Третьего транспортного кольца в Москве, сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

"Произошло опрокидывание грузового автомобиля. На месте работают оперативные службы города", – отметили в Дептрансе.

Движение в сторону Русаковской эстакады в настоящее время затруднено. Автомобилистам посоветовали по возможности объезжать данный участок.

Ранее на Киевском шоссе в районе деревни Бекасово грузовик съехал в кювет. В результате ДТП серьезно никто не пострадал. Чтобы вытащить тяжелый автомобиль из снега, пришлось вызывать большой тягач и перекрывать часть трассы.