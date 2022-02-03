Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с участием фуры и автокрана в Подмосковье

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Один человек погиб и двое пострадали в результате столкновения фуры с автокраном на Дмитровском шоссе в Подмосковье, сообщает Агентство "Москва".

Авария произошла в районе деревне Базарово в Дмитровском городском округе. Фура задела автокран, в люльке которого работали люди.

Погибший и пострадавшие были рабочими. Подробности аварии выясняются.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате ДТП на Каширском шоссе в Подмосковье. Еще трое получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в больницу.