Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с участием фуры и автокрана в Подмосковье

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Один человек погиб и двое пострадали в результате столкновения фуры с автокраном на Дмитровском шоссе в Подмосковье, сообщает Агентство "Москва".
Авария произошла в районе деревне Базарово в Дмитровском городском округе. Фура задела автокран, в люльке которого работали люди.
Погибший и пострадавшие были рабочими. Подробности аварии выясняются.
Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате ДТП на Каширском шоссе в Подмосковье. Еще трое получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в больницу.
ДТП произошло на пересечении 3-й Владимирской и улицы Металлургов