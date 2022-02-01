В результате ДТП на востоке Москвы пострадали 4 человека – СМИ

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На пересечении улиц Металлургов и Новогиреевская в Москве произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

По предварительной информации, столкнулись два автомобиля. На месте работают оперативные службы.

Из-за аварии движение по Новогиреевской улице в сторону Шоссе Энтузиастов временно осуществлялось по встречной полосе. В настоящий момент движение восстановлено.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, в результате аварии пострадали четыре человека.

В пресс-службе столичного ГУ МВД РФ, в свою очередь, уточнили, что после столкновения один из автомобилей врезался в столб, один человек оказался зажат в салоне. Также известно, что на месте происшествия находятся порядка семи машин скорой помощи.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате ДТП на Каширском шоссе в Подмосковье. Еще трое получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в больницу.