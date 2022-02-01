В результате ДТП на востоке Москвы пострадали 4 человека – СМИ

01 февраля, 23:46
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
На пересечении улиц Металлургов и Новогиреевская в Москве произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
По предварительной информации, столкнулись два автомобиля. На месте работают оперативные службы.
Из-за аварии движение по Новогиреевской улице в сторону Шоссе Энтузиастов временно осуществлялось по встречной полосе. В настоящий момент движение восстановлено.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, в результате аварии пострадали четыре человека.
В пресс-службе столичного ГУ МВД РФ, в свою очередь, уточнили, что после столкновения один из автомобилей врезался в столб, один человек оказался зажат в салоне. Также известно, что на месте происшествия находятся порядка семи машин скорой помощи.
Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате ДТП на Каширском шоссе в Подмосковье. Еще трое получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в больницу.
ДТП произошло на пересечении 3-й Владимирской и улицы Металлургов
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: