В ДТП с автобусом и троллейбусом в Йошкар-Оле пострадали 14 человек

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

В Йошкар-Оле произошло ДТП с участием троллейбуса и микроавтобуса, в результате аварии пострадали 14 человек. Об этом сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа".

Отмечается, что авария произошла около 07:00 по московскому времени на перекрестке улиц Советской и Панфилова. По предварительным данным полиции, водитель троллейбуса при повороте налево не пропустил минивэн, который ехал прямо во встречном направлении.

"В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 14 человек, ехавших в минивэне. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении.

Ранее автоцистерна Mercedes с нефтепродуктами съехала в кювет и опрокинулась на трассе в Пермском крае. По данным МЧС, авария произошла в воскресенье вечером в районе деревни Устиново. Погибших и пострадавших в результате аварии нет. Угроза окружающей среде отсутствует.

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