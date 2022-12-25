Один человек пострадал в результате ДТП с грузовиком на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На 8-м километре МКАД произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля. Об этом со ссылкой на пресс-служба столичного главка МВД сообщает Агентство "Москва".

Уточняется, что в результате аварии пострадал один человек. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее сообщалось, что на Калужском шоссе перед пересечением с 1-й Нововатутинской улицей опрокинулся грузовик. Из-за аварии движение в сторону центра было временно затруднено.

До этого четыре человека пострадали в результате столкновения грузовика и микроавтобуса в Сочи. ДТП произошло на 141-м километре автодороги А-147 в поселке Якорная щель.

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