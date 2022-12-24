Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"

ДТП с участием грузовика произошло на Калужском шоссе перед пересечением с 1-й Нововатутинской улицей, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Водитель транспортного средства не справился с управлением, в результате чего большегруз опрокинулся. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Из-за аварии движение в сторону центра затруднено на 1,5 километра. Автомобилистов призвали выбирать пути объезда. На месте происшествия находятся оперативные службы города.

Ранее сообщалось, что три человека погибли и один пострадал в результате аварии в Коченевском районе Новосибирской области. На трассе "Иртыш" столкнулись Nissan Cefiro и Toyota Nadia.

До этого три человека погибли и пятеро пострадали при столкновении грузовика и нескольких легковых автомобилей в Нижнем Новгороде.

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