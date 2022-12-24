Три человека погибли и один пострадал в ДТП в Новосибирской области

Фото: vk.com/nsogibdd

Три человека стали жертвами ДТП в Коченевском районе Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 05:10 утра по местному времени (01:10 по московскому) на трассе "Иртыш". По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan не убедился в безопасности маневра и выехал на полосу для встречного движения.

"Мужчина 1966 года рождения, управляя автомобилем Nissan Cefiro, <...> столкнулся с автомобилем Toyota Nadia, под управлением мужчины 1985 года рождения, который двигался во встречном направлении со стороны города Новосибирска", – говорится в сообщении.

Водитель и две пассажирки Nissan погибли. Возраст и личности женщин сейчас устанавливаются. Водитель автомобиля Toyota госпитализирован с сотрясением головного мозга и переломом ног.

Ранее сообщалось, что три человека погибли и пятеро пострадали при столкновении грузовика и двух легковых машин в Нижнем Новгороде. Среди пострадавших есть один ребенок. Его госпитализировали в нейрохирургическое отделение детской областной больницы.

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