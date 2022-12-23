Самосвал въехал в пассажирский автобус в Хабаровском крае

Фото: epp.genproc.gov.ru

Самосвал въехал в пассажирский автобус в Советской Гавани в Хабаровском крае. Об этом со ссылкой на представителя региональной Госавтоинспекции Ольгу Голубеву сообщает РИА Новости.

Авария произошла утром в пятницу, 23 декабря. Водитель самосвала не справился с управлением на закруглении дорожного полотна и столкнулся с автобусом, в котором находились 29 человек.

"За медпомощью обратились девять человек. <...> Один из пострадавших точно госпитализирован, по травмам остальных пока неизвестно", – рассказала собеседница агентства.

По словам Голубевой, водитель самосвала был трезв и имел все необходимые документы. Однако у машины были проблемы с резиной.

"Там идет снежок, но водитель сказал, что не превышал скорость", – добавила она.

Проверку по факту ДТП начала городская прокуратура. Надзорное ведомство даст оценку содержанию автомобильной дороги и соблюдению правил перевозки пассажиров.

Ранее сообщалось, что три человека погибли и один пострадал в результате столкновения грузовика Mercedes-Benz и автомобиля Nissan на трассе Томск – Югра. Все погибшие находились в легковой машине. Водитель большегруза госпитализирован.

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